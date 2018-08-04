MAGAZİN

Kim Kardashian bu defa alay konusu oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 00:50 | Son Güncelleme

Çıplak pozlarıyla ünlenen Kim Kardashian, bu defa paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada bu kez alay konusu oldu!

Kim Kardashian, aile üyeleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı, fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

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Instagram'dan 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardashian, photoshop sosyal medya paylaşımıyla alay konusu oldu.

Instagram'dan 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardashian, photoshop sosyal medya paylaşımıyla alay konusu oldu.
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Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Kim Kardashian, aile üyeleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Kim Kardashian, aile üyeleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Ancak fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ancak fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın kolunun ilginç bir şekilde photoshoplanması alay konusu oldu.

Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın kolunun ilginç bir şekilde photoshoplanması alay konusu oldu.
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Kardashian'ın takipçileri "Kardeşinin koluna bakın bu bir photoshop skandalı" yorumlarını yaptı.

Kardashian'ın takipçileri "Kardeşinin koluna bakın bu bir photoshop skandalı" yorumlarını yaptı.
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Kardashian ise fotoğrafı alay konusu olmasına rağmen kaldırmadı.

Kardashian ise fotoğrafı alay konusu olmasına rağmen kaldırmadı.
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
10 / 12

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!

Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian instagram photoshop Kardashian

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