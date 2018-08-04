Kim Kardashian bu defa alay konusu oldu!

Kim Kardashian, aile üyeleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı, fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Instagram'dan 115 milyon kişi tarafından takip edilen Kim Kardashian, photoshop sosyal medya paylaşımıyla alay konusu oldu.
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Kim Kardashian'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Kim Kardashian, aile üyeleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
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Ancak fotoğraftaki yanlış photoshop kullanımı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.
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Kim Kardashian'ın kız kardeşi Kourtney Kardashian'ın kolunun ilginç bir şekilde photoshoplanması alay konusu oldu.
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Kardashian'ın takipçileri "Kardeşinin koluna bakın bu bir photoshop skandalı" yorumlarını yaptı.
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Kardashian ise fotoğrafı alay konusu olmasına rağmen kaldırmadı.
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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Kim Kardashian paylaştığı fotoğraf ile alay konusu oldu!
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