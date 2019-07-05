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Kim Kardashian'ı sinirlendirdiler; 2.7 milyon dolar kazandı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 05.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Kardashian ailesinin en medyatik yüzü olan Kim Kardashian yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Kim Kardashian; elbisesini taklit eden ve yüzünü kullanan markaya dava açmıştı. Davayı kazanan Kim, karşı taraftan 2.7 milyon dolar alacak.

Kim Kardashian'ı sinirlendirdiler; 2.7 milyon dolar kazandı

Kim Kardashian, bundan yaklaşık beş ay önce, eşi Kanye West’in tasarladığı bir elbiseyi, başka bir markanın taklit ettiğini görünce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, markayı ifşa etmişti.

ABD’li yıldız, evindeki giyinme odasında çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Hızlı moda markaları, Kanye'nin benim için tasarladığı bu elbiseyi taklit etmek için günlük hayatta giymemi bekleyebilir misiniz?” yazmış, Missguided firması da Kardashian’a cevaben, “Sen bu elbiseyi satışa çıkmadan sadece birkaç gün önce giymiştin” demişti.

kim

Bu cevaba sinirlenen Kardashian, elbiseyi taklit eden, bununla yetinmeyip, sosyal medya hesabında Kardashian’ın fotoğrafını paylaşan Missguided adlı giyim markasına, şubat ayında dava açmıştı.

Geçtiğimiz gün dava sonuçlandı ve Kardashian, karşı taraftan 2,7 milyon dolarlık tazminat kazandı.

Kim Kardashian en az kendisi kadar ünlü rap şarkıcısı Kanye West ile evli. İkili oldukça mutlu bir birliktelik yürütüyor.


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Kim Kardashian Kim Kardashian dava

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