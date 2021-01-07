Kim Kardashian ile Kanye West boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Kim Kardashian ve Kanye West çifti hakkında boşanma iddiaları gündemdeyken, paylaşmaları gereken servet de konuşuluyor. Çiftin 2,2 milyar dolarlık serveti için mücadele içine girmesi bekleniyor.

MALİKANE KİMDE KALACAK?

40 yaşındaki reality show yıldızı ile 43 yaşındaki rap şarkıcısının mal paylaşımında, Los Angeles’ın Calabasas ilçesindeki Hidden Hills bölgesinde yer alan 60 milyon dolar değerindeki malikanenin kimde kalacağı merak konusu.

Lisa Marie Presley’e ait olan evi 2014 yılında 20 milyon dolara alan Kardashian ve West, üç yıl süren yenileme aşamasında ev için 20 milyon dolar daha harcadı. Evin bugünkü değeri 60 milyon dolara ulaştı.

North (7) Saint (5), Chicago (2) ve Psalm (1) adlarında dört çocuğu olan Kardashian-West çifti, devasa evlerini en son Şubat 2020’de Architectural Digest dergisine açmıştı.

'BİLGİ SIZDIRILMAMASI İÇİN TİTİZ DAVRANIYOR'

Daily Mail’in haberine göre, Kim Kardashian resmi olarak boşanma gerçekleşmeden boşanma anlaşmasını gerçekleştirmek istiyor. Kardashian, boşanmanın halkla ilişkiler kampanyasını kontrolü altında tutmaya çalışıyor ve boşanma belgelerinin basına sızdırılmaması konusunda titiz davranıyor.