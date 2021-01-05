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Kanye West eşi Kim Kardashian'dan ve olaylarından sıkıldı! Eve dönmüyor

05.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Kanye West eşi Kim Kardashian'dan ve olaylarından sıkıldı! Eve dönmüyor

Sık sık boşanacakları konuşulan Kim Kardashian ile Kanye West çifti hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ayrı yaşayan çiftten West artık Kim'e dönmek istemiyor. İşte sebebi...

Kim Kardashian ve Kanye West, çalkantılı bir yıl geçirdi ve pek çok kişinin, çiftin yıl boyunca evliliklerini sürdüremeyeceğine inanmasına neden oldu. Son iddia, çiftin hala birlikte olsa da "ayrı hayatlar yaşıyor" olmasıydı.

İkili hakkında 2021 yılında da yeni dedikodular var.

Kanye West eşine dönmeyi düşünmüyor. Kanye West, lüks kaçamaklardan, ihtişamdan ve kameralardan çok yorulduğu iddia edildi. Kanye artık eşi Kim Kardashian’la aynı evde yaşamayacağını söyledi.

Bu iddialar gündemdeyken Kim Kardashian'ın da ne düşündüğü merak edildi. İddialara göre skandalların kadını bu durumu sorun etmiyor.

İkiliye yakın bir kaynak Kim Kardashian'ın hayatlarını normal tutmak için elinden geleni yaptığını söyleyerek şunları ekledi: "Her gün iletişim kuruyorlar ve sık sık FaceTime'da ve ayrıca çocuklarla telefonda iletişim halinde."

Kim Kardashian ve Kanye West'in bir daha bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken ikilinin artık boşanmak için adım atabileceği de konuşuluyor.


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