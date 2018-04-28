MAGAZİN

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

"Altının bir kokusu olsa böyle kokardı" dediği yeni parfümü için seri şekilde çıplak paylaşımlara devam eden Kim Kardashian'a Demet Akalın'dan tepki geldi

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, kendi vücudunun bire bir kopyasından oluşan yeni bir parfümle hayranlarına sürpriz yaptı.

Kardashian, alçılı vücudu ve ortaya çıkan şişenin karelerini Instagram hesabı üzerinden de paylaştı.

2

Çırılçıplak fotoğraflarını Instagram'dan tek tek paylaşan Kim yine gündem olmaya başardı. Çıplaklığın dozunu attıran Kim'e bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın paylaşılan çıplak fotoğrafların altını "Kusucam ya" yazdı.

1

Bunun üzerine Türk takipçilerden de Kim'e onlarca tepki geldi.

Capture


Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!Çaldığı bisikleti çaldırdı, polise söyledikleri şoke etti!
Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!Jandarma Genel Komutanlığı operasyon!
İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim kardashian demet demet akalın kardashian çıplak

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Bahçeli yeni favori dizisini açıkladı: İnsanlık Suçu

Bahçeli yeni favori dizisini açıkladı: İnsanlık Suçu

Pınar Altuğ'ı çileden çıkaran yorum!

Pınar Altuğ'ı çileden çıkaran yorum!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

Yaşar İpek'in ailesi Seren Serengil'i istemiyor!

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

Alişan düğünü için kesenin ağzını açtı!

Özge Ulusoy'un göbek deliği yine gündem oldu

Özge Ulusoy'un göbek deliği yine gündem oldu

Murat Yıldırım ve İmane Elbani'nin 16 milyonluk yeni evi

Murat Yıldırım ve İmane Elbani'nin 16 milyonluk yeni evi

Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

Elsa Hosk çekimlerde! Tüm gözler ondaydı

Şahsiyet oyuncuları Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Şahsiyet oyuncuları Cansu Dere ile Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.