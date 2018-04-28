Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, kendi vücudunun bire bir kopyasından oluşan yeni bir parfümle hayranlarına sürpriz yaptı.

Kardashian, alçılı vücudu ve ortaya çıkan şişenin karelerini Instagram hesabı üzerinden de paylaştı.

Çırılçıplak fotoğraflarını Instagram'dan tek tek paylaşan Kim yine gündem olmaya başardı. Çıplaklığın dozunu attıran Kim'e bir tepki de Demet Akalın'dan geldi. Demet Akalın paylaşılan çıplak fotoğrafların altını "Kusucam ya" yazdı.

Bunun üzerine Türk takipçilerden de Kim'e onlarca tepki geldi.



