Kim Kardashian’ın en büyük korkusu öz evladı!

Hayatını gözler önüne serdiği televizyon programıyla dünya çapında bir fenomene dönüşen Kim Kardashian, milyonlarca kişinin takip ettiği bir figür halinde. Kendi tasarladığı ürünleri sattığı Skims markasıyla milyarderler listesine adını yazdıran Kim Kardashian, geçtiğimi akşam katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KIM KARDASHIAN'DAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Kim Kardashian, kendisinin en çok korktuğu kişiyi açıkladı. Boşanmakta olduğu eşi Kanye West’in yanı sıra Pete Davidson ile ilişkisiyle gündemde olan Kim Kardashian, Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda Kardashian "Siyasetçiler diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North" cevabı verdi. Reality şov yıldızı, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi" dedi. North West, Kardashian'ın en büyük çocuğu.

Kardashian'ın West'ten üç çocuğu daha var: 6 yaşındaki Saint, 3 yaşındaki Chicago ve 2 yaşındaki Psalm.

