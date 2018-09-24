Kim Kardashian'ın kocası Kanye West Drake'e isyan etti: Karımla yattıysan...

Dünya bu dedikoduyu konuşuyor! Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı Drake'in ilişki yaşadığı bir süredir gündemde. İki ünlünün Drake'in otomobilinde cinsel ilişkiye girdiği, Drake ile Kim Kardashian'ın kocası Kanye West arasındaki küslüğün de bu nedenle başladığı iddia edilmişti.

ADINA ŞARKI YAZDI

Drake'in, Kim Kardashian'la ilişkiye girdiğini 'In My Feelingis' adlı şarkıda dile getirdiği ve şarkıda Kiki denen bir kadından bahsettiği ortaya atıldı. Kardashian'ın lakabının da 'Kiki' olması bu yasak aşk iddialarını güçlendirdi.

"BEN SANA BUNU YAPMAZDIM"

Kanye West, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar söylenti uydurup senin karımla yattığını düşünürken senin hiçbir şey söylememen ve aynen devam ettirmen, benim ruhuma uymuyor. Diyelim benim Chicago'dayken Ranita adında bir kız arkadaşım olsaydı ve sen sonra Rihanna ile evlenseydin, ben içinde RiRi geçen şarkı yapmazdım."

Bunların nereden çıktığını bilmiyorum' desen de bunun için fazla zekisin dostum. Bunun nereden çıktığını biliyorsun. Ortalığı karıştıracak şeylerle kayıt yapmamalısın. Sana söylediğim gibi, ben (Drake'in kavgalı olduğu) Pusha'ya senin bebeğin, bebeğinin annesiyle ilgili bilgi vermedim, böyle bir şey yapmadım. Bunlar benden çıkmadı"

DRAKE'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Kanye West'in bu açıklamayı yapmasının üzerinden 2 gün geçmesine rağmen, Drake'in bu açıklamalara cevap vermemesi ise dikkat çekti.

