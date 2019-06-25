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Kim Kardashian tatilde! Cesur tercih!

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ÜNLÜLER  | 25.06.2019 09:56 | Son Güncelleme

Costa Rika'da ailesiyle tatil yapan 38 yaşındaki Kim Kardashian mayokinisiyle dikkat çekti. Kim çıktığı tatilde güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.

Kim Kardashian tatilde! Cesur tercih!

Televizyon yıldızı Kim Kardashian, kardeşi Kourtney Kardashian ve çocuklarıyla tatile çıktı.

Yoğun çalışma temposuna ara veren Kardashianlar Costa Rica'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Tatilin ilk günlerinde siyah bikinisiyle sade bulunan Kim bu dedikoduları duymuş olacak ki mayokinisiyle denizde şovunu yaptı.

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Kim tercih ettiği cesur mayokinisiyle tüm gün yatta keyif yaptıktan sonra jet ski'ye binip şovunu yapmayı da ihmal etmedi.

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Denizde hafif makyaj yapmasıyla da dikkat çeken Kim; çocuklarıyla ve ailesiyle zaman geçirirken bakımından da taviz vermeyerek hayranlarını şaşırtmadı.

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Daha önce kalçalarını gizleme çabası dikkatlerden kaçmayan Kim bu sefer gerçekten de cesurdu ve mayokinisiyle şovunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kim Kardashian tatil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Brawo,kadın paranın hakkını kendine bakarak veriyor.Heyyy kıskananlar çevrenize bir bakın Patates çuvalı gibi ortada dolaşsa dahamı iyi.
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