Kim Kardashian tatilde! Minicik bikinin fiyatı şoke etti

Son dönemde Kim Kardashian'ın önüne geçen bir isim varsa o da eski eşi Kanye West'tir. Skandalların ailesinde olay hiç bitmiyor. West yeni eşiyle garip tarzını sokaklarda gösterip eleştirilirken Kim Kardashian ise tatil yapıyor.

Özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başaran reality şov yıldızı Kim Kardashian, son olarak Turks ve Caicos Adaları'na tatile gitti.

'Barbiecore' tredine uyan ünlü isim, Chanel markasının 1990'larda çıkardığı pembe, vintage bir bikini giydi.

7 bin dolar değerinde, Chanel logosuyla kaplı bikinisiyle fit vücudunu sergileyen Kardashian'ın plajda geçirdiği keyifli anlar kameralara yansıdı.

Kim dalgalara adeta göğüs gerdi ve kıvrımlarını sergileyerek dikkat çekti.





