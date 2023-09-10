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Kim Kardashian tatilde! Minicik bikinin fiyatı şoke etti

10.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran Kim Kardashian, Turks ve Caicos Adaları'nda tatil yapıyor. Lüks içinde yaşayan ünlü isim binlerce dolar değerindeki pembe bikinisiyle dalgalara karşı kıvrımlarını sergiledi.

Son dönemde Kim Kardashian'ın önüne geçen bir isim varsa o da eski eşi Kanye West'tir. Skandalların ailesinde olay hiç bitmiyor. West yeni eşiyle garip tarzını sokaklarda gösterip eleştirilirken Kim Kardashian ise tatil yapıyor.

Özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başaran reality şov yıldızı Kim Kardashian, son olarak Turks ve Caicos Adaları'na tatile gitti.

'Barbiecore' tredine uyan ünlü isim, Chanel markasının 1990'larda çıkardığı pembe, vintage bir bikini giydi.

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7 bin dolar değerinde, Chanel logosuyla kaplı bikinisiyle fit vücudunu sergileyen Kardashian'ın plajda geçirdiği keyifli anlar kameralara yansıdı.

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Kim dalgalara adeta göğüs gerdi ve kıvrımlarını sergileyerek dikkat çekti.

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Kim Kardashian

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