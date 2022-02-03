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Kim Kardashian 'yok artık' dedirtti! Bikini altı neredeyse yok gibiydi

03.02.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, kendi marka için oldukça cüretkar. SKIMS V-day koleksiyonunu için ayna karşısında selfie çeken Kim Kardashian neredeyse hiç kumaş içermeyen tanga bikini modelleriyle 'yok artık' dedirtti.

Kim Kardashian 'yok artık' dedirtti! Bikini altı neredeyse yok gibiydi

Kanye West'in "Kim Kardashian'ın ikinci seks kasetinin çıkmasını ben önledim" sözleriyle gündemde olan ünlü yıldız kendini işine vermiş durumda. Boşanmak üzere olduğu kocasının bu iddialarını yalanlayan kim Kardashian kendi markası için modellik yapmayı ihmal etmiyor.

Kim Kardashian son olarak SKIMS V-day koleksiyonunu için giyindi. Kim Kardashian, özel bölgelerini örtbas etme işini zar zor yapan çok cüretkar bir SKIMS bikinisiyle poz verdi. Neredeyse yok denecek kadar minik olan tanga bikini modelini paylaşan Kim Kardashian herkesi şoke etmeyi yine başardı.

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Minicik bikini altıyla poz veren Kim Kardashian'a hayranları "Hiç giymeseydin, zaten yok gibi" yorumlarında bulundu.

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KENDİNİ SPORA VERDİ

Bir süredir spor hocasıyla gün ağarmadan spora başlayan Kardashian'ın spor hocası Melissa Alcantara "Onun programı çılgın ve benimki de çılgın, bu yüzden sabahın erken saatlerinde gerçekten çalışıyoruz.Antrenmanımızın yüzde 85'i ağırlık çalışması ve diğer 15'i kardiyodan oluşuyor" demişti.

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Kim Kardashian
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