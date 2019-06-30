Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 250 bin TL'lik soruyu bilen yarışmacı geceye damgasını vurdu. 250 bin TL'lik soruya kadar gelen Arda Bey, soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL'lik soruya geçme hakkı kazandı. 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanan yarışmacı milyonları ekrana kilitledi. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı.

1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti. 1 milyonluk soru gelecek programda açılacak.

250 bin TL’lik soru:

Heredotos'a göre, Mısırlılar, ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde "bekos" yani "ekmek" dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?

A: Frigyalılar

B: Hititler

C: Sümerler

D: Lidyalılar

Doğru Cevap: Frigyalılar

