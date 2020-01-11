Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü Gülsüm Genç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilke imza attı.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için farklı bir format düzenlendi.

Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu, Ümmü Gülsüm Genç kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.

125 BİN TL KAZANDI

250 bin TL'lik "Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?" sorusunda "Bazen yetinmek gerekir" diyerek çekilme kararı alan Ümmü Gülsüm, 125 bin TL'lik çek ile yarışmadan ayrıldı.

Kenan İmirzalıoğlu, "Bana ilk kez 250 bin TL değerindeki soruyu gösterdin" sözleriyle Ümmü Gülsüm Genç'i tebrik etti. Ümmü çekilmeseydi "Birinci" yanıtını vereceğini belirtirken, doğru cevap "Yedinci" çıktı.

Ümmü Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.



