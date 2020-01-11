MAGAZİN
  4. Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk yaşandı. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç için ilk kez yarışma formatında değişiklik yapıldı. Ümmü Gülsüm soruları özel hazırlanan kartonlarla cevapladı. Yarışmadan 125 bin TL kazanan Ümmü Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Ümmü Gülsüm Genç yarışmaya damga vurdu

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü Gülsüm Genç, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir ilke imza attı.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı için farklı bir format düzenlendi.

Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu, Ümmü Gülsüm Genç kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.

23

125 BİN TL KAZANDI

250 bin TL'lik "Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?" sorusunda "Bazen yetinmek gerekir" diyerek çekilme kararı alan Ümmü Gülsüm, 125 bin TL'lik çek ile yarışmadan ayrıldı.

ummugulsum

Kenan İmirzalıoğlu, "Bana ilk kez 250 bin TL değerindeki soruyu gösterdin" sözleriyle Ümmü Gülsüm Genç'i tebrik etti. Ümmü çekilmeseydi "Birinci" yanıtını vereceğini belirtirken, doğru cevap "Yedinci" çıktı.

Ümmü Gülsüm'ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'
Yeni aşka yelken mi açtı?Yeni aşka yelken mi açtı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ümmü gülsüm genç, kim milyoner olmak ister, yarışma, ümmü gülsüm kimdir, ümmü gülsüm, artvin,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

Şarkıcı Aynur Aydın'dan sütyen açıklaması! 'Tabii ki takıyorum!'

Çağla Şıkel ile Aydın Gürhan aşk mı yaşıyor?

Yeni aşka yelken mi açtı?

Aleyna Tilki, 55 bin TL’ye çanta aldı

Numarasını paylaştı! 'İlk bende olsun istiyorum'

Ahmet Dursun baba olacağı müjdesini böyle duyurdu

Ultrason fotoğrafını paylaştı!

Marilyn Monroe'nun ölümünü çözebilecek kutu bulundu

Ölümünü çözecek kutu bulundu! Cinayete mi kurban gitti?

Leonardo DiCaprio'dan Avustralya’ya bağış

Leonardo DiCaprio'dan Avustralya’ya bağış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.