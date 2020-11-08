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Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı

08.11.2020 07:23 | Son Güncelleme:
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Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar! Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye Buket Ela Demirel Erol damga vurdu. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol hem ağladı hem ağlattı. Buket Hanım yarışmada bir soruyu anlamadığı için ağlayarak duygularını anlattı. İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Milyoner tarihinde bir ilk yaşanıyor başarılı gidiyorsun" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran Buket Ela Demirel Erol Milyoner yarışmasının tarihine geçecek performans gösterirken yarışmada 60 bin TL'lik soruya da doğru cevabı verdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmacı bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak.

Buket Hanım izleyenlere duygusal anlar da yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı.

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İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı. Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Ve başarılı performansıyla tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#milyoner

atv (@atvturkiye)'in paylaştığı bir gönderi ()

MİLYONER YARIŞMASINA DAMGA VURDU!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek…

BUKET ELA DEMİREL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.

Ekran Alıntısı

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı Buket Ela Demirel Erol aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi. Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.


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