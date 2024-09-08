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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gitti, Oktay Kaynarca geldi! Tanıtım dile düştü

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gitti, Oktay Kaynarca geldi! Tanıtım dile düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.09.2024 11:52
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Uzun yıllardır Kim Milyoner Olmak İster'i sunan ve dizilerde rol almayan Kenan İmirzalıoğlu gelen teklifleri değerlendirdi ve yeni sezonda farklı bir projede yer alacağı için programı bıraktı. Kenan İmirzalıoğlu yerine gelen Oktay Kaynarca gündem oldu. Kim Milyoner Olmak İster tanıtım videosu ise dile düştü.

Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu gitti, Oktay Kaynarca geldi! Tanıtım dile düştü

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda sunucu değişikliği yaşandı. “Kim Milyoner Olmak İster’i kim sunacak?" sorusu merak edilirken Kenan İmirzalıoğlu yerine Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca'nın geldiği duyuruldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni sezonda farklı projede yer alacağı için programı bıraktığı öğrenildi.

İmirzalıoğlu, önceki haftalarda vefat eden Kenan Işık’ın sunumuyla popüler hale gelen Kim Milyoner Olmak İster’i 5 yıldır sunuyordu.

Programın yeni sunucusu Kaynarca'nın yer aldığı yeni sezon tanıtım videoları da paylaşıldı. Ancak bu videolar sosyal medyanın diline düştü.

Oktay Kaynarcalı tanıtım videolarını görenler bu tanıtımları beğenmedi. Seyirci videolara "Yıl 2024 bu nasıl tanıtım videosu?", "Flash TV oyunculuklarıyla fena bir şey", "TikTok'a hitap etmiş", "Kenan gitti kalite hızlıca düştü" yorumlarında bulundu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla "Kim #Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de yayınlanacak.

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Kenan İmirzalıoğlu Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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