Kim Milyoner Olmak İster'de kendine aşırı güvenen yarışmacı fena rezil oldu!

İddialı tavırları ile dikkat çeken yarışmacı, yanıtının yanlış olduğunu görünce oldukça bozuldu. O anlar bir anda sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

AYKUT ERDİM TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Aykut Erdim Tütüncü, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Kurumsal sektörde beş yıl çalıştıktan sonra hayali olan okula gidip çikolata şefi olan Aykut Bey, on yıldır da tiyatro oyunculuğu yapıyor.

