Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

1974 doğumlu İzmirli Ebru Doğruer, hemen hemen tüm okul hayatını İzmir'de tamamlayıp, Ankara'ya gidip ODTÜ pskoloji okudu. İzmir'e dönüp, kariyer planlamasında değişiklik yaptı, İngilizce öğretmenliğine karar verdi. Doğruer, İzmir'de özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyor.

500 TL'LİK İLK SORU!

Değersiz ve önemsiz, boş şeyler için hangi ikileme kullanılır?

Ebru Doğruer, soruya çok emin bir şekilde "A şıkkı bal-kaymak" diyerek cevap verdi.

Heyecanına yenik düşen Ebru Hanım, hızlı davranıp hataya düştü ve soruyu yanlış anlamış olacak ki ilk soruda elendi.

Murat Yıldırım, Ebru Hanım'a: "Biraz acele ettik, heyecan..Sağlık olsun diyelim. İlk soruların tehlikesi burada. Yarışmacı, daha koltuğa alışamadan, soruyu da algılayamadan bu tip şeyler oluyor. Hiç canınızı sıkmayın." diyerek teselli ettti.

Maalesef yarışmadan ödül alamadan ayrıldı.



