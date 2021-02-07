MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

07.02.2021 07:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

Kim Milyoner Olmak İster yine sorularıyla olay oldu. 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu için telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı beklemediği bir cevap alınca gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu sefer joker damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı.

Şıklar arasında 'Omurilik sarımsağı, Omurilik soğanı, Omurilik turpu ve omurilik brokolisi' seçenekleri vardı.

601f0291554287020c6e0922

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi.

Bunun üzerine yarışmacı bu şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

601f0340554287020c6e092d

'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusunun doğru yanıtı ise 'Omurulik soğanı olan c şıkkı olacaktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Yarışmaya yeni gelmişti! Şoke olduYarışmaya yeni gelmişti! Şoke oldu
O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildiO da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Hüner Coşkuner'ın son isteği yürek burktu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Cinsellik açıklaması olay oldu! 'İlk gün eve gelen erkek...'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Sevgilisiyle cesur poz! 'Tamamen seninim'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Bomba açıklama! 'Porno izliyor sandım...'

Diğer Haberler

Faruk Tınaz, Gülden Karaböcek ve Kamuran Akkor... İbo Show'da dev kadro

Dev kadro sosyal medyayı salladı

Survivor eleme adayı kim oldu? Yarışmaya yeni gelmişti

Yarışmaya yeni gelmişti! Şoke oldu

Aslı Tandoğan kimdir? Menajerimi Ara dizisine konuk oldu! Aslı Tandoğan kaç yaşında, nereli? Aslı Tandoğan eşi kim?

Ünlü oyuncu Menajerimi Ara’ya konuk oluyor!

Başak Karahan kimdir? Sosyal medya fenomeni Menajerimi Ara’ya konuk oldu! Başak Karahan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya fenomeni diziye konuk oluyor! Başak Karahan kimdir?

Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Metin Hara suskunluğunu bozdu! 'Adriana Lima ile iyi ayrıldık'

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!

Neslihan Atagül'e gözü gibi bakıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.