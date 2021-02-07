Kim Milyoner Olmak İster'e doktor joker 'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e bu sefer joker damga vurdu.

Kim Milyoner Olmak İster'de 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yarışmacı doğru cevabı bilmediği için telefon jokerini kullandı.

Şıklar arasında 'Omurilik sarımsağı, Omurilik soğanı, Omurilik turpu ve omurilik brokolisi' seçenekleri vardı.

'Bir fikrim var ama telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum' diyen yarışmacı, doktor olan bir arkadaşını aradı. Ancak sürenin bitmesine yakın telefondaki kişi 'Omurilik sarımsağı' cevabını verdi.

Bunun üzerine yarışmacı bu şıkkı seçti. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' sorusunu yöneltti.

'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusunun doğru yanıtı ise 'Omurulik soğanı olan c şıkkı olacaktı.



