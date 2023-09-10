Kim Milyoner Olmak İster milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster Rabia ne kadar kazandı? Milyonluk gece!

Kim Milyoner Olmak İster için heyecanlı geri sayım sona erdi. Kim Milyoner Olmak İster Rabia, gecede 1 Milyon liralık soruyu açtırdı. Heyecanın oldukça yüksek olduğu programda yarışmacı en son 400.000 TL'lik soruyu doğru bilmiş ve orada kalmıştı. Bu akşam yayınlananyeni bölümde Rabia Birsen Güvercin'in 1 Milyon TL'yi kazanıp kazanmadığı belli oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster saati, kanalı ve Rabia Birsen Güvercin ile ilgili merak edilenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORUNUN CEVABI NE?

Rabia Birsen Güvercin 1 Milyon TL'lik soruyu açtırdı. Açılan soru ise 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' oldu.

Sorunun cevaplarında ise;

A) Ş

B) V

C)G

D)H

şıkları yer aldı. Heyecanın bir an olsun dinmediği gecede sorunun cevabı için nefesler tutuldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA NE KADAR KAZANDI?

Kim Milyoner Olmak İster Rabia tam adıyla Rabia Birsen Güvercin, geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde 400.000 TL'lik sruyu açtırmış ve doğru bilmişti.

Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Kim Milyoner Olmak İster Rabia, 1 Milyon TL'lik soruyu cevapladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun alnından öptüğü yarışmacının cevabı büyük bir merakla bekleniyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER RABİA KİMDİR?

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.





