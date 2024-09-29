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Kimi çok beğendi kimi 'kendine ne yaptın?' dedi! Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten pozlar...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 10:58
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Kısmetse Olur Cansel Çördük yarışmadan sonra belki de en çok anılan isimlerden. Ülkeyi terk eden Cansel'in değişimi ve cesur pozları sık sık gündeme geliyor. Cansel Çördük'ün son pozlarını görenler ikiye bölündü.

Kimi çok beğendi kimi 'kendine ne yaptın?' dedi! Kısmetse Olur Cansel Çördük'ten pozlar...

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük o dönemde Eser West ile ilişkisiyle adından söz ettirdi. Arda Turan'la da yazışmaları ortaya çıkan Cansel bir süre sonra ülkeyi terk etti ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Amerika'da yaşayan ve zaman zaman müstehcen pozlarıyla dikkat çeken Cansel Çördük değişmiyle de adından söz ettiriyor.

Daha önce kendisine yapılan yorumlara "Arkadaşlar aranızda bazen ay basenleri çıkmış, kalçan göğsün büyümüş diyenler var, olabilir seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi çok seviyorum kadın olarak" diyerek isyan eden Cansel resmen eridi.

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Cesur pozlarını paylaşan Cansel'i görenler ikiye bölündü. Kimi eski yarışmacıyı çok beğendi kimi 'kendine ne yaptın?' dedi!

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HASTALIK İTİRAFI

Kısmetse Olur Cansel Çördük bir süre önce anoreksiye geçirdiğini itiraf ederek "Böbreğimi kaybetmek üzereydim 176 cm boyla 48'lere düştüm. Neden zayıfladın diye sormasınlar diye aylarca evden çıkamadım sonunda hastanelik oldum" demişti.

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Cansel Çördük
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