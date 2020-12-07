Kimlikle gidilebilen ülkeler 2021

Dolar ve euro almış başını gitmişken, uçak bileti, konaklaması yemesi içmesi gibi masraflar için bütçeyi ucu ucuna denkleştirebiliyorken pasaport ve vize ücreti yüzünden seyahati iptal etmek işten bile değil. Yalnızca T.C kimliğimizi yanımıza alarak havaalanına gitmek ve Türkiye sınırlarından çıkan bir uçağa binmek hayal değil. Sayılı da olsa, 2021'de kimlikle gidilebilen ülkeler bulunuyor.

KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Az da olsa kimliğimizle giriş yapabileceğimiz ülkeler olduğunu bilmek güzel. Ülkelerin prosedürleri birbirinden farklı olabiliyor. Şimdilik listede 4 ülke var. Bu ülkelere ve şartlarına bir göz atalım.

UKRAYNA

Ukrayna, özellikle kimlikle gidilebilen ülkelerden olması nedeniyle Türk vatandaşlarının favori destinasyonu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidilebiliyor. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor !

GÜRCİSTAN

Pasaporta gerek olmadan 2021'de kimlikle giriş yapılabilecek ülkelerden biri de Gürcistan.1 yıla kadar pasaportsuz ve vizesiz Gürcistan'da kalmak mümkün. Ancak 1 yıldan fazla kalmak istenirse vize ve Gürcistan’da ikamet teskeresi alınması gerekiyor. 2019 yılı itibari ile Gürcistan’a girişte eski kimlik kartları yerine yeni çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekiyor.