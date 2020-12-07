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Kimlikle gidilebilen ülkeler 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.12.2020 14:30 | Son Güncelleme:
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Kimlikle gidilebilen ülkeler 2021

Yeni yerler görmek, dünyanın farklı kültürlerini bizzat yaşamak isteyenlerin önündeki en büyük engel pasaport ve vize uygulamaları. Peki tüm bu masraflar olmadan, kimlikle gidilebilen ülkeler yok mu? Elbette var! İşte o ülkeler...

Dolar ve euro almış başını gitmişken, uçak bileti, konaklaması yemesi içmesi gibi masraflar için bütçeyi ucu ucuna denkleştirebiliyorken pasaport ve vize ücreti yüzünden seyahati iptal etmek işten bile değil. Yalnızca T.C kimliğimizi yanımıza alarak havaalanına gitmek ve Türkiye sınırlarından çıkan bir uçağa binmek hayal değil. Sayılı da olsa, 2021'de kimlikle gidilebilen ülkeler bulunuyor.

KİMLİKLE GİDİLEBİLEN ÜLKELER

Az da olsa kimliğimizle giriş yapabileceğimiz ülkeler olduğunu bilmek güzel. Ülkelerin prosedürleri birbirinden farklı olabiliyor. Şimdilik listede 4 ülke var. Bu ülkelere ve şartlarına bir göz atalım.

UKRAYNA

pasaportsuz gidilen ülkeler ukrayna

Ukrayna, özellikle kimlikle gidilebilen ülkelerden olması nedeniyle Türk vatandaşlarının favori destinasyonu. Ukrayna’ya hem vizesiz hem de pasaportsuz (kimlikle) gidilebiliyor. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat etmek istiyorsanız yeni tip çipli kimlik kartınızın olması gerekiyor. Ukrayna eski nüfus cüzdanını kabul etmiyor !

GÜRCİSTAN

kimlikle gidilebilen ülkeler gürcistan

Pasaporta gerek olmadan 2021'de kimlikle giriş yapılabilecek ülkelerden biri de Gürcistan.1 yıla kadar pasaportsuz ve vizesiz Gürcistan'da kalmak mümkün. Ancak 1 yıldan fazla kalmak istenirse vize ve Gürcistan’da ikamet teskeresi alınması gerekiyor. 2019 yılı itibari ile Gürcistan’a girişte eski kimlik kartları yerine yeni çipli kimlik kartlarının kullanılması gerekiyor.

MOLDOVA

kimlikle gidilen ülkeler moldova

Türk vatandaşlarının kimlikle giriş yapabileceği ülkeler arasına 2019 yılında Moldova da dahil oldu. Pasaportsuz ve vizesiz, 180 gün içerisinde 90 güne kadar kalınabiliyor. Kimlikle seyahatin kabulünden sonra popülerliği artmaya başlayan Moldova pasaportu olmayan seyahat severlerin ziyaret edebileceği bir ülke.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

pasaportsuz vizesiz ülkeler kktc

Ve elbette yavru vatanımız bize kapılarını koşulsuzca sonuna kadar açıyor. KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. Kimlikle KKTC’ye gidilebiliyor. 30 güne kadar vize almaya ihtiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfedebilirsiniz.

Listeye yeni maddeler eklenmesi dileğiyle...


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