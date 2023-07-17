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Kimse beklemiyordu! MasterChef All Star'da şoke eden eleme! İlk veda eden o oldu

17.07.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da sezonun ilk eleme heyecanı yaşandı. Ana kadroya seçilen yarışmacılar Sergen ve Eray'ın kaptanlığında yarıştılar. İlk haftadan potaya giren Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide arasından elenen yarışmacı belli oldu.

MasterChef All Star'da sezonun ilk elemesi gerçekleşti. Yarışmacıların devam edebilmek için kıyasıya mücadele ettiği gece, oldukça gergin geçti. Yarışmacılar arasındaki tartışmaların damga vurduğu programda ilk elenen yarışmacı belli oldu.

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Sergen'in kaptanlığındaki Mavi Takım ve Eray'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takım, haftayı kayıpsız kapatabilmek için kıyasıya yarıştı.

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Yemeklerinin geçer not alması için ter döken yarışmacılardan bazıları eleme potasına girdi.

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Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide potadan çıkabilmek için yarıştı.

ŞEF TABAĞINA KALDILAR

İlk etapta ciğer ve yer fıstığı verilen yarışmacılardan Rıfat, Batuhan ve Eray verilen malzemelerle başarılı yemekler yaparak MasterChef All Star'da bir hafta daha yarışmayı garantiledi.

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İkinci tura kalarak şef tabağı yapan Mert, Berker ve Güzide Mehmet Şef'in 'Bodrum Geceleri' isimli tabağını yaptılar.

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Mehmet Şef'in tabağını başarılı yapan Mert, eleme potasından çıkmayı başaran ilk yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'IN İLK ELENEN İSMİ GÜZİDE!

MasterChef All Star'da son ikiye kalan isimler Berker ve Güzide oldu. Güzide, All Star kadrosuna ilk seçilen yarışmacı olmuştu.

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Mehmet Şef'in tabağını en başarısız yapan isim Güzide oldu. Böylelikle MasterChef All Star yarışmasına ilk veda eden isim Güzide olmuş oldu.

İLK SEÇİLDİ, İLK ELENDİ

Cemre ve Alican'ın finale kaldığı ve Cemre'nin şampiyonluğu göğüslediği 2019 sezonunda yarışan Güzide, MasterChef All Star kadrosuna seçilen ilk isim olmuştu.

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Kendi sezonunda oldukça başarılı olan Güzide, ilk gündem beri şampiyonluk hedeflediğini söylemişti.

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Berker ile son ikiye kalan Güzide, Mehmet Şef'in tabağını başarısız yaparak MasterChef All Star'ın elenen ilk yarışmacısı oldu.

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