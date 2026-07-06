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"Kapalılara karşı ön yargınız var" denildi! Pınar Altuğ hemen yanıt verdi

Sosyal medyada eşi ve kızı Su ile birlikte videolar çeken Pınar Altuğ'a gelen bir yorum dikkat çekti. Bir takipçi oyuncuya "Kapalılara karşı ön yargınız var" yazınca Pınar Altuğ hemen yanıt verdi.

"Kapalılara karşı ön yargınız var" denildi! Pınar Altuğ hemen yanıt verdi

Oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile birlikte çektiği videolarla dikkat çekiyor. Kızı liseden mezun olan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Pınar Altuğ'un son paylaşımı da dikkat çekti. Aile “Anla Beni” oyunu oynadıkları anları yayınladı. Bu paylaşıma bir takipçiden şu mesaj geldi:

"Kapalılara karşı ön yargınız var" denildi! Pınar Altuğ hemen yanıt verdi 1

"Pınar Hanım ben de kapalıyım bize karşı ön yargınız var biliyorum, yine de söylemek isterim ki böyle insancıl tatlı bir kız yetiştirdiğiniz için tebrik ederim, 0 egolu görünmekte, ergen tripleri olmayan bilinçli bir kız gibi maşallah. Allah size bağışlasın, hep iyilerle karşılasın."

"Kapalılara karşı ön yargınız var" denildi! Pınar Altuğ hemen yanıt verdi 2

Pınar Altuğ bu mesajı görür görmez hemen yanıt verdi. Oyuncu bu mesajı yazan takipçisine şu yanıtı verdi:

"Esra Hanımcım benim kimseye karşı ön yargım yok söylediklerimi dikkatlice dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız, üzerinize alınmayın."

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Pınar Altuğ
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