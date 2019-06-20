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Kimse Bilmez dizisinde şaşkına çeviren sahne

DİZİ HABERLERİ  | 20.06.2019 23:01 | Son Güncelleme

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren’in üstlendiği atv’nin yeni dizisi Kimse Bilmez, ikinci bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi.

Kimse Bilmez dizisinde şaşkına çeviren sahne

Dizide en çok konuşulan sahne ise; Sevda’yı Uygar ve Pilot’dan kurtarmaya çalışan Ali Hoca, eski istihbarat adamı tecrübesini kullanarak trafik ışıklarına anlık müdahalesi oldu. Merak uyandıran sahnenin gerçekliğini ise Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar anlattı.

HER BÖLÜMDE FARKLI BİR AKSİYON
Her bölümde farklı bir aksiyonla seyirci karşısına çıkan Kimse Bilmez, ikinci bölümüyle de hafızalara kazındı.

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Sevda’yı Uygar ve Pilottan kaçırmak için var gücüyle mücadele eden Ali Hoca, dövüş ve aksiyon sahneleriyle seyircinin gönlünde taht kurdu. Ali Hoca’nın sıkışan yolda trafik ışıklarına tabletindeki bir programla müdahale etmesi herkesi şaşkına çevirdi.

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BAŞARILI KURGULANMIŞ, GERÇEKÇİ BİR SAHNE!
Dizideki trafik ışıklarına müdahale sahnesinin, gerçeğe çok yakın şekilde kurgulandığını söyleyen Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar; “Bu tarzda başarılı bir sahnenin çekildiğine daha önce bir Hollywood filminde de rastlamıştım. Gerçek hayatta da gerekli durumlarda bu tarzda bir müdahale yapılabilir. Güvenlik güçlerinin gerekli gördüğü yerlerde toplum faydası için bu tarz siber müdahaleler yaptığı bilinmektedir. Dizide de izlediğim kadarıyla, devlet için çalışmış birinin güvenlik sebebiyle trafik ışıklarına müdahale sahnesi başarıyla yansıtılmış” dedi.

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USTA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

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