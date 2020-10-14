Kimse bu etkisini bilmiyor! Kahvenin için propolis koyarsanız...

Prof. Dr. Alper Şener, "Propolis ve diğerlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu yani virüsün üremesini önleyici, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkilerinin olduğu uzun yıllardır biliniyor. Ancak burada en büyük tartışma konusu, bu ürünlerin standart olup olmadığı. Çünkü arı gezici bir hayvandır. Topladığı ürünlerden ortaya çıkan bir ürünü biz su ya da alkolde çözelti haline getirip saflaştırarak propolis ekstraktı olarak kullanıyoruz. Propolisin bir özelliği var ki temel anlamda hem antibakteriyal hem de antiviral yani virüs, bakteri, mantar gibi aklınıza gelebilecek her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Arı, kovanı korumak ve kovanda kontaminasyonu uzak tutmak için bu ürünü kullanıyor" dedi.

"Piyasada yüzde 5 ila yüzde 17 arasında farklı yoğunluk içeren ve farklı propolis ekstraktı olan ürünler var. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır. Bu ürünün pastil ve sıvı olanları var. Sıvı olanların boğazda yapışma ve bulunma ihtimali, pastillere göre bir tık üstte. Pastil olanların tükürükle çözünebilir hale gelmesinde bazı teknik problemler söz konusu.

Çünkü bu pastillerin içinde aynı zamanda başka vitaminler de var. Bunlarla ilgili bir kavram kargaşası ve uygulama problemi doğabiliyor. O yüzden suda ya da alkolde çözülmüş olanları tüketmek avantaj sağlayacaktır. Propolisin tadı acımsıdır. Kullanım anlamında özellikle çocuklar biraz zorluk yaşayabilir. Genelde mevsim meyveleri olan portakal ve mandalina suyunun içine katılarak kullanılabilir. Yetişkinler ise ılık bir kahve içinde daha kolay kullanabilecektir. Ilık olması önemli, çünkü soğuk olması propolisin yüzeyde çözülme problemine sebep olabilir."

HAFTADA KAÇ KEZ KULLANILMALI?

Propolisin, çocuklar için 10 damlanın altında, yetişkinler için ise 15-20 damlaya kadar haftada en az 3 gün kullanılabileceğini belirten Şener, "Gribal enfeksiyonun yoğun olduğu dönemlerde birer gün ara verilerek haftada 3 gün kullanılabilir. Bal içeren yani propolis ile birlikte karışım içeren ürünleri aşırı tüketmemeliyiz. Çünkü bunların içerisinde ne yaparsak yapalım, kontrol edemediğimiz, bilmediğimiz alerjen olma ihtimali ürünler var. Bu ürünler herkeste standart etkiyi göstermiyor. O yüzden bal, özellikle propolis karışımları haftada 3 günü geçmeyecek ve birkaç kaşığı da aşmamak kaydıyla tüketilmeli" diye konuştu.



