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Kimse bu kararı beklemiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'ten jübile açıklaması

12.07.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da taraftarın sevgilisi olan isimlerden Dries Mertens verdiği bir röportajda şaşırtan bir açıklamada bulundu. Belçikalı yıldız Avusturya kampında yaptığı açıklamada "Belki de bu yol futbolcu olarak son yılım" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın yıldızlarından olan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, kariyerinde eksik olan lig şampiyonluğu kupasını Galatasaray'da kazandığı başarıyla tamamlarken, gerçekleştirilen Avusturya kampında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK SİNYALİ

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Tecrübeli oyuncu verdiği demeçte jübile açıklamasıyla taraftarı şaşırttı. 36 yaşındaki Mertens, "Şampiyonluk anlarını yaşamak çok sıra dışıydı. Bunu tekrardan yaşamak istiyorum. Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ICARDI'Yİ BEKLİYOR

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Mertens ayrıca geçen sezon iyi anlaştığı Mauro Icardi transferi için konuşarak, "Icardi geçen sezon bize çok büyük katkı verdi. Çok da iyi bir iletişimimiz vardı. Transfere dair kararı kendisi verecek. Umarım yeniden bizimle olur" ifadelerini kullandı.


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