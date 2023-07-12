Kimse bu kararı beklemiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'ten jübile açıklaması

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın yıldızlarından olan Belçikalı oyuncu Dries Mertens, kariyerinde eksik olan lig şampiyonluğu kupasını Galatasaray'da kazandığı başarıyla tamamlarken, gerçekleştirilen Avusturya kampında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLİK SİNYALİ

Tecrübeli oyuncu verdiği demeçte jübile açıklamasıyla taraftarı şaşırttı. 36 yaşındaki Mertens, "Şampiyonluk anlarını yaşamak çok sıra dışıydı. Bunu tekrardan yaşamak istiyorum. Bu yıl, futbolcu olarak belki de son yılım. Bu nedenle yeniden şampiyonluk kazanarak bir şeylere nokta koymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ICARDI'Yİ BEKLİYOR

Mertens ayrıca geçen sezon iyi anlaştığı Mauro Icardi transferi için konuşarak, "Icardi geçen sezon bize çok büyük katkı verdi. Çok da iyi bir iletişimimiz vardı. Transfere dair kararı kendisi verecek. Umarım yeniden bizimle olur" ifadelerini kullandı.



