Kimse yüzüne bakmıyordu şimdi satış patlaması yaşanıyor!

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının son zamanlarda artmasıyla birlikte değeri bilinmeyen doğal ürünlere ilgi arttı. Kış mevsiminin gelmesiyle bağışıklığı güçlendirdiği düşünülen propolisin satışında patlama yaşandı.

İnsanların pandeminden önce değerini bilmedikleri doğal ürünlere şimdilerde daha fazla rağbet gösterdiklerini ifade eden Aktar Bülent Durna, bağışıklığı güçlendirecek ürünlerin en çok satılanlar arasında olduğunu kaydetti.

'ŞU AN EN ÇOK SATTIĞIMIZ ÜRÜN PROPOLİS'

Propolisin pandemi döneminde satış patlaması yaşadığını belirten Durna, “Korona virüs arttıktan sonra insanlar değerini bilmedikleri doğal ürünlerin değerini öğrenmeye başladılar. Aktarlarda şuan en çok sattığımız ürün propolistir. Propolis özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek insanların vücut direncini arttırıyor. Aynı zamanlarda üst solunum yollarında astım, bronşit ve farenjit gibi sağlık sorunlarında da çok etkili bir üründür. Korona virüsten sonra insanlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için bizlere daha çok yönelmeye başladılar. Ama biz zaten yıllardır anlatıyorduk doğal ürünleri. Propolisi, zencefili, kekik yağını her şeyi anlatıyorduk. Şu anda Osmaniye’de korona virüs yoğun durumdadır. İnsanlar bizlere daha rağbet etmeye başladı. Kesinlikle doğru yerlerdeler” diye konuştu.

(İHA)

