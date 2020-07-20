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  4. Kimsenin bilmediği bu 3 frambuazlı tatlıyla sofrayı şenlendirin! İşte pratik ve lezzetli tarifler...

Kimsenin bilmediği bu 3 frambuazlı tatlıyla sofrayı şenlendirin! İşte pratik ve lezzetli tarifler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Tatlılarda en çok kullanılan malzemelerden biri de frambuazdır. Kendine has aroması ile dikkat çeken frambuaz yeni favorilerinizden biri olabilir. Siz de tatlılarınıza farklılık katmak için frambuazlı tatlı tarifi arayanlardan biriyseniz bu yazımız tam size göre. Sizin için evde frambuaz kullanarak yapabileceğiniz 3 pratik tatlı tarifi tarifi hazırladık!

Kimsenin bilmediği bu 3 frambuazlı tatlıyla sofrayı şenlendirin! İşte pratik ve lezzetli tarifler...

Evde frambuaz kullanarak yapabileceğiniz 3 pratik tatlı tarifi ile misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtın!

FRAMBUAZLI CRUMBLE

Malzemeler:

Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı yulaf
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım paket vanilya
60 gram tereyağı
400 gram frambuaz
Hazırlanışı:

400 gram frambuazı pişirme kabına dizip üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker serpin.
Ardından karıştırma kabına un, yulaf, şeker ve tereyağını koyun ve topak topak olana kadar mikserle karıştırın.
Topak topak bir karışım elde ettikten sonra bu karışımı frambuazların üzerine dökün.
Son olarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
Dilerseniz fırından çıkardıktan sonra biraz soğuması bekleyip dondurmayla ılık bir şekilde servis edebilirsiniz.

FRAMBUAZLI KEK

Malzemeler:

3 su bardağı un
2,5 su bardağı şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 adet yumurta
100 gram frambuaz
1 paket krem şanti
1 bardak soğuk süt
Hazırlanışı:

Yumurtaları karıştırma kabına kırın ve şekeri de ilave ederek 10 dakika çırpın.
Ardından farklı bir kasenin içine un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek koyun.
Daha sonra spatula yardımıyla kuru karışımı, şekerle çırptığınız yumurtaların içine ilave edip karıştırın.
15 tane frambuazı sunum için ayırdıktan sonra kalan frambuazları kek harcına ekleyin ve bir kaşık ile karıştırın.
Kek hamurunu hazırladıktan sonra baton kek kalıbını yağlayıp unlayın.
Ardından kek hamurunuzu kalıba dökün ve yaklaşık 30 dakika önceden ısıtılmış 165 derecilik fırında pişirin. Bu aşamada bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.
Pişen kekinizi fırından çıkarın ve soğuması için kenara koyun.
Son olarak soğuyan keki kalıptan çıkarın ve toz krem şantiyi soğuk suyla çırpıp kekin sürün. Daha önceden ayırdığınız frambuazları da kekin üzerine koyduktan sonra servis edebilirsiniz.

FRAMBUAZLI CLAFOUTİS

Malzemeler:

3 yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım su bardağı süt
1 su bardağı krema
1 adet limon
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı frambuaz
Hazırlanışı:

İlk olarak yarım su bardağı şekerden 1 yemek kaşığı kadarını ayrın ve kalanı yumurtalarla birlikte çırpmaya başlayın.
Ardından karışıma un ve vanilyayı da ekleyip karıştırın. Un ve vanilyanın ardından krema ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
Daha sonra limonun rendeleyerek karışıma ekleyin.
25 cm'lik kalıbı tereyağı ile yağlayın ve şekeri serpin. Ardından frambuazları kalıbın içine serpin ve karışımı kalıba dökün.
Son olarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.
Dilerseniz ılıdıktan sonra pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.

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