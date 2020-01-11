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  4. Kimsesiz çocuklar yükümlülerin ördüğü bebeklerle uykuya dalacak

Kimsesiz çocuklar yükümlülerin ördüğü bebeklerle uykuya dalacak

SAMSUN HABERLERİ  | 11.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Kimsesiz çocuklar yükümlülerin ördüğü bebeklerle uykuya dalacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen "Benim Uyku Arkadaşım Projesi" kapsamında yükümlülerin ördükleri bebekler, kimsesiz çocuklara ulaştırıldı.

Projeye gönüllü olarak katılan yükümlüler, aldıkları eğitimin ardından çeşitli ebatlarda bebekler ördü. Bebekler, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen törenle 0-6 yaş arası bebek ve çocuklara verildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, devlet korumasındaki bebekleri kucağına alıp sevdi, örgü bebekleri uyuyan çocukların yanına bıraktı.

Kılıç, AA muhabirine, sosyal projelere büyük önem verdiklerini söyledi. Projenin iki temel amacı bulunduğuna işaret eden Kılıç, "Birincisi denetimli serbestlik yükümlülerimizin el becerilerini geliştirerek mutlu etmek. İnsan başkasını mutlu ettiği sürece mutlu olur. Yükümlüler çocuklarımızı mutlu ederken, kendileri de rehabilite olmaktan mutluluk yaşamaktadır." dedi.

Projenin diğer amacının sevgi evlerinde kalan bebek ve çocukları mutlu etmek olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Devletimiz çocuklarımıza yönelik maddi olarak gereken tüm hizmeti yapmaktadır ancak anneden ayrılmanın verdiği kaygı ve stres, özellikle uykuya geçmesinde çocuğun zorluk çekmesine sebep olmaktadır. Projemizde çocuğa uyurken anne sıcaklığını hissettirecek bir materyal yaptık. Çocuklara hediye ettiğimiz bebeğin daha rahat uykuya geçmelerine, kaygılarının azalmasına, kendisine güveninin artmasına sebep olduğu için güzel bir proje olduğunu düşünüyorum."

Kılıç, projelerinin yurt geneline yayılacağını ve Türkiye'deki tüm kimsesiz çocuklara söz konusu bebeklerin ulaştırılacağına inandığını dile getirerek destek verenlere teşekkür etti.

- Yükümlüler projeye katılmaktan memnun

Projeye katılan yükümlülerden Alev Yılmaz da örgü bebeklerin kimsesiz çocuklara verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Örgü örerken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Buraya gelmeden önce örgü örmeyi bilmiyordum. 2-3 haftada öğrendim." diye konuştu.

Yükümlü Resul Karakoç ise anlamlı bir çalışma yürüttükleri, kimsesiz çocukları sevindirdikleri için büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek "Kimsesiz çocukların sevineceğini düşünerek ben de rahat bir uyku uyuyorum. Onların mutlu olması demek, bizim de mutlu olmamız demek." ifadesini kullandı.

Programa Cumhuriyet Savcısı Ümit Şafak Koçak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Kılıç'ın eşi Nesrin Kılıç ile projeye destek verenler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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