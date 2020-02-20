Kına gecesinde damadı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısının yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar gelinin babası Mehmet (46), annesi Ayyuş (42), kardeşi Cafer (22) ve dayısı Gökhan Gökbulut (34) ile avukatları ve olayda yaralanan damadın annesi Meryem Fidan ile avukatı katıldı.

Sanık Mehmet Gökbulut, kızının Eser Efsane tarafından kaçırıldığını, bunun ardından psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Gökbulut, ise kına gecesinde de çok fazla hap içtiği belirterek, "Evin kapısının önünde orkestra kuruldu, akşama doğru aileler geldi. Ben devamlı damadın yanında durup kolluyordum. Sonra mutfaktan bıçağı alıp Eser'e 'niye kızımı kaçırdın?' dedim. Göğsüme vurdu ben de bıçakladım." dedi.

Mahkeme başkanı, olayı daha önceden planladığına ilişkin poliste ifade verdiğini hatırlatması üzerine sanık Gökbulut, "Çok hap aldığım için emniyetteki ifadelerimi kabul etmiyorum. Her şey bir anda oldu, planlanmış bir olay değildir." diye konuştu.