KİPTAŞ'ın İstanbul'daki tek yapıların dönüşümüne yönelik projesi Kadıköy'de başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Şehircilik Grubu şirketleri KİPTAŞ, İstanbul İmar AŞ ve BİMTAŞ tarafından kurulan İstanbul Yenileniyor Platformu tarafından yürütülen "Tek Yapı Dönüştürme Projesi", Kadıköy'deki Özden Apartmanı ile başlandı.

Evlerinin yenilenmesi için İstanbul Yenileniyor Platformuna başvuran Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'ndeki Özden Apartmanı'nın inşa süreci törenle başladı.

Törende bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın tarihinde ilk kez tekil bir binanın değişimini ve dönüşümünü yaptığını dile getirdi.

KİPTAŞ, İMAR AŞ ve BİMTAŞ AŞ'nin iş birliği içerisinde hareket ettiğini anlatan İmamoğlu, Kadıköy Belediyesinin de etkin biçimde sürece katıldığını kaydetti.

İmamoğlu, Özden Apartmanı malikleriyle görüşerek süreci sonuca bağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"7-8 ay sonra bu vatandaşlarımız depreme dayanıklı yuvalarında rahat bir uyku uyuyacaklar. Bunun huzuru parayla satın alınmaz. Buradaki maliklerimize, bizimle bu konuyu samimi biçimde sahiplenip masada konuştukları ve örnek oldukları, her şeyin önünde kendilerinin, sevdiklerinin can ve mal güvenliğini düşündükleri, garantiye alma kavramıyla hareket ettikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Bundan daha karlı bir alışveriş olmaz."

İmamoğlu, KİPTAŞ'ın limiti olmadığını, teminatını aldıkları yükleniciler ve müteahhitlerle iş yapmaya kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Belediye iştiraklerinin genel müdürlerine, "İstanbul'un sokaklarında, mahallelerinde 100-200 şantiye istiyorum. 300 tane istiyorum" dediğini aktaran İmamoğlu, "Bir sene içinde buna ulaşabiliriz ve yapmalıyız. Bu gerçekten en büyük madalyamız olur." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu, 1999 öncesi yapılmış binaların yüzde 35-40'ına giremediklerinin altını çizerek, vatandaşların bu gerçekle yüzleşmek istemediğini dile getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme dayanıklı, yeni ve nitelikli binaların temelini atmak istediklerini, bu işin partisi, siyaseti, bakanlığı olmadığını, hepsiyle kol kola girmeye, bir arada hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Bakanlıkla bu mevzularda siyaseti gündeme getirmediklerini, büyük oranda Bakanlığın da bunu gözettiğini aktaran İmamoğlu, kendilerine teşekkür etti.

- 149 bin 597 bağımsız birim için başvuru yapıldı

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da yaklaşık bir yıl önce "İstanbul Yenileniyor" diye yola çıktıklarını ve kentte 1999 öncesi yapılmış, mülkiyet ve plan problemi olmayan tüm yapıları maliyetine yenilemeyi taahhüt ettiklerini söyledi.

Bugüne kadar İstanbul'daki 964 mahallenin 624'ünden başvuru aldıklarını aktaran Kurt, "Bugüne kadar aldığımız başvuru, bağımsız birim bazında 149 bin 597. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sayısıysa 547 bin 472'dir. 39 ilçemizin tamamından başvuru aldık ve şu anda aktif olarak 6 bin 730 farklı noktada süreç yönetiyoruz. Bu başvuruların yaklaşık yüzde 66'sı tek yapılardan gelmektedir." bilgisini verdi.

Kurt, bu sistemle, vatandaş, yüklenici firmalar ve finans kuruluşlarını bir araya getirmeden, tüm grup şirketleri olarak anahtar teslimine kadar tüm sürecin garantörü olduklarını vurguladı.

"İstanbul Yenileniyor Projesi" kapsamında önce sitelerin dönüşümüne başladıklarını, 3-4 bölgede temel attıklarını, bugün de tek yapılarla ilgili taahhütlerini yerine getirdiklerini söyleyen Kurt, yıl sonuna kadar 3-4 projenin daha tahliye, yıkım ve temel atma süreçlerini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt ve apartmanın hak sahipleri ile sakinleri, temel atma için temsili olarak butona bastı.

