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Kıraathane esnafı, tedbirler alınarak oyunların oynanmasını istiyor

UŞAK HABERLERİ  | 11.07.2020 12:08 | Son Güncelleme

1 Haziran normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte oyunların yasak olması kuralıyla kıraathaneler, açıldı.Tedbirleri alan kahveci esnafı, sosyal mesafe kuralı, oyunları dezenfekte ederek ve gelen müşteriye maske, eldiven verilerek, oyunların yeniden oynanmasını istedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathaneler 16 Mart 2020 tarihinde kapatıldı.

1 Haziran normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte oyunların yasak olması kuralıyla kıraathaneler, açıldı.
Tedbirleri alan kahveci esnafı, sosyal mesafe kuralı, oyunları dezenfekte ederek ve gelen müşteriye maske, eldiven verilerek, oyunların yeniden oynanmasını istedi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathaneler 16 Mart 2020 tarihinde kapatıldı. Normalleşme sürecinin de başlamasıyla beraber yaklaşık 80 günlük aranın ardından, tedbirler kapsamında 1 Haziran tarihinde yeniden açıldı. Okey, iskambil ve tavla gibi oyunların yasak olarak açıldığı kıraathanelerde esnaf, müşterilerin gelmemesinden şikayetçi. Oyunların olmadığı taktirde, vatandaşların çay içmek ve sohbet etmek için gelmediği kıraathanelerde, oyunların oynanması için ise gerekli önlemler alındı. İşletmesinde üç farklı noktaya dezenfektan yerleştiren kahveci esnafı Osman Dikişçi, gelen müşterilerin ateşini ölçtükten sonrasında maske ve eldiven ikram ediyor. Pandemi öncesinde toptancıdan alığı yüklü miktarda çayları, maddiyatlarını karşılamasının mümkün olmadığı için geri iade edeceğini dile getiren Esnaf Dikişçi, “Öncelikle şunu belirtmek isterim . Bizim kahveci geleneği Orta Asya’dan, Osmanlı’dan gelen bir geleneğimiz. Durumumuza bakarsak, pandemi ekonomik olarak bizleri de vurdu. Şuanda oyun; okey, kağıt, tavla olmadığı müddetçe müşteri buraya gelmiyor. Ne zamana kadar böyle gider, bunu bilemiyorum. Toptancılar aldıklarımın ödemesini istediler. Bu ödemeleri geri yapamadığım için ben geri iade edeceğim. Toptancının gözünde kötü bir izlenim bırakmamak için iade edeceğim. Müşteriler gelmeye başladıktan sonra gideceğim alışverişimi yapacağım ve tekrar satacağım ama şuanda ödemem mümkün değil” dedi.
Osman Dikişçi, “Kağıtları atar, taşları dezenfekte ederim”
Müşterilerin gelmediğinden dolayı maddi zorluklar çektiklerini ifade eden Osman Dikişçi, gerekli önlemleri aldığını belirterek gerekirse eldivenle oynatacağını ifade etti. Osman Dikişçi,” Ben zaten 4-5 senedir hijyenik olarak kolonya kullanıyordum devamlı. Temizlik ilaçlarımı da toptan alıyorum, gerekenleri elimden geldiğince yapıyorum. Maskem var ateş ölçerim var, eldivenim var. Müsaade edilirse eldivenle yine oynatırım. Yeter ki artık bizim yüzümüz kararmasın, gönlümüz kararmasın. Dezenfektanlarımı üç yere monte yaptırdım. 14 kuralı belirleyici yazıları astım. Biz artık müşteri bekliyoruz. Müşterimiz gelirse hiç olmadı bayrama rahat girelim. Kurallardan 1 buçuk metre sosyal mesafe kuralı var, ben bunu bir masaya oyun vererek yan masayı boş bırakarak aradaki mesafeyi korurum. Kağıtları her seferinde yenisini veririm, kağıt o kadar önemli değil. Taşları da dezenfekte eder, kurutur yine veririm” ifadelerini kullandı.

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