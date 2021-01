Kıraathane söyleşilerinin konuğu Milletvekili Dülger oldu

Kıraathane söyleşilerinin 18’inci konuğu AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger oldu.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar moderatörlüğünde online gerçekleşen söyleşi, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un açılış konuşmalarıyla başladı. Rektör Karacoşkun, iki yıldır kesintisiz devam eden “Kıraathane Söyleşileri”nin 18. programında, Dülger’in katılımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, başta Rektör Karacoşkun olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Dülger, göç dendiği zaman bir yerden başka bir yere gitmenin akla geldiğini belirterek 17. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin etkisiyle Avrupa’da ve diğer coğrafyalarda göçler olduğunu, bu göçlerle birlikte birçok sorunun da ortaya çıktığını dile getirdi. Dülger, Türkiye’de ise tarihin her döneminde insan hareketi olduğunu belirterek bu göçlerin özellikle 1950’den sonra tarımdan makineleşmeye geçmenin etkisiyle şehirlere akın olduğunu belirtti. Dülger, Kilis ilinin de son zamanlarda özellikle dış göçlerden etkilendiğini, Kilis’in hemen yanı başında yer alan komşularından çok sayıda göç aldığını, bu durumun da eğitimden, güvenliğe şehrin her alanında sorunları arttırdığını; çarpık şehirleşmenin ortaya çıktığını, her ne olursa olsun şehirlerin doğal yapısının korunmasının gerektiğini vurguladı.

Söyleşinin devamında Dülger, hayalindeki yerleşim alanının daha çok tarım alanlarının dışında kalan yerlerde olması gerektiğini belirtti. Dülger, Gençlerin ve çocukların şehir hatıralarını yaşatmak gerektiğini ifade ederek, şehirdeki eski yerleşim alanlarındaki kültürel değerlerin bozulmalarına ve yok olmalarına çok üzüldüğünü; şehirleşmenin daha çok yatay olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Söyleşi, Mustafa Hilmi Dülger’in sunumundan sonra gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.