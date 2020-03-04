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Kıraathanesini yaptığı resimlerle süslüyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 04.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

Uzun yıllar nakliyecilik yaptıktan sonra Kırşehir'in Kaman ilçesinde kıraathane işletmeye başlayan 62 yaşındaki Erbay Yalçıner, işletmesinin duvarlarını süsleyen resimleriyle sergi açmak istiyor - Yalçıner: - "Kahvede yoruluyorum, müşteriler gittikten sonra bir resim yaparak dinleniyorum. Resim yapmak sağlığıma iyi geliyor"

KIRŞEHİR (AA) - ALİ GÜNEŞ - Kırşehir'in Kaman ilçesinde kıraathane işleten 62 yaşındaki Erbay Yalçıner, hobi olarak yapmaya başladığı resimleriyle sergi açmak istiyor.

Uzun süre nakliyecilik yaptıktan sonra memleketi Kaman ilçesine bağlı Başköy'e dönerek kıraathane açan Yalçıner, boş zamanlarını değerlendirmek için küçüklükten itibaren merak saldığı resim yapmaya yöneldi.

Tabloları kıraathanenin duvarlarını süsleyen Yalçıner, AA muhabirine, 1965 yılından beri resim yaptığını söyledi.

Resme eğitim almadan hobi olarak başladığını anlatan Yalçıner, uzun yıllardır da depresyon hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti.

- "Resim yaptığım zaman dinleniyorum"

Yalçıner, resim yaptığında kendisini daha iyi hissettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Resim yaptığım zaman ilaç kullanmıyorum ama yapmazsam ilaç kullanıyorum. Bu durum beni daha çok rahatsız ediyor. Resim yaptığım zaman dinleniyorum. Saatlerce tarlada çalışıyorum, akşam geldiğim zaman tuvalin başında 2 saat resim yapıp rahatlıyorum. Resim sergisi açmak istiyorum ama biraz eksiklerim var, tamamladıktan sonra açmayı düşünüyorum. Kahvede yoruluyorum, müşteriler gittikten sonra bir resim yaparak dinleniyorum. Resim yapmak sağlığıma iyi geliyor."

İçinden gelenleri tuvale aktarmaya çalıştığını aktaran Yalçıner, "Yaptığım her tablo bana ilham kaynağı oldu. Bizim zamanımızda televizyonda çıkan resim çalışmalarını da takip ediyordum. Onlar da bana hem ilham hem de ders oldu." dedi.

Çizimlerinde genelde doğa resimlerini yapmaya çalıştığını dile getiren Yalçıner, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili resimler yaptığını da sözlerine ekledi.

Kıraathanenin müdavimlerinden Ferhat İnam da Ankara'da yaşadığını ve hafta sonları köye geldiğini belirterek, "Kahve ortamında da güzel hoş bir görünüm sağlıyor, dikkati çekiyor. Dışarıdan başka birileri geldiği zaman farkındalık oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

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