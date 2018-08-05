MAGAZİN

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 21:55 | Son Güncelleme

Sanatçı Onur Akay, Kiralık Aşk dizisinin oyuncularından 21 yaşındaki Oğuzhan Tükenmez’in, trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

'Felaket tellalı' lakaplı ses sanatçısı Onur Akay, 21 yaşındaki oyuncu Oğuzhan Tükenmez’in, motor kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Akay, “Kiralık Aşk isimli dizide onu Ozan karakteri ile tanımıştık. Ayrıca çok sayıda reklam filmlerinden de tanıdığımız 21 yaşındaki oyuncu arkadaşımız Oğuzhan Tükenmez, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şişli’de dün gece 21:30 sularında çalıştığı iş yerinin motorunu alıyor tur atmak için ve Şişli Postanesi’nin önünde bir araba, genç oyuncunun kullandığı motora çarpıp kaçıyor. Hastaneye kaldırılan genç oyuncu maalesef kurtarılamıyor.” dedi.

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'HEDEFİ BEYAZ PERDEDE YER ALMAKTI'
Ayrıca genç oyuncunun sette dizinin oyuncuları Barış Arduç ve Onur Büyüktopçu ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Onur Akay, “Lise dördüncü sınıftan bu yana modellik ve oyunculuk yapan Türkiye'nin önemli şirketlerinin tanıtım filmlerinde de rol alan genç oyuncu, düzgün fiziği kadar yeteneğiyle de otoritelerden tam puan almayı başarmıştı. Hedefi beyaz perdede önemli projelerde yer almaktı. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Tükenmez kiralık aşk trafik kazası

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