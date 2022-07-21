Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu'nun mini etekli paylaşımı olay oldu! "Yüzünüz lens mi?"

İlk kez 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Jale karakteriyle tanınan Elçin Sangu; Kurt Seyit ve Şura, Kiralık Aşk gibi dizilerde rol alarak şöhretini daha da büyütmüştü. Güzel oyuncu, oyunculuk performansı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

ELÇİN SANGU'NUN MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Kiralık Aşk dizisinde Defne karakterine hayat veren ve dizideki rolüyle başarısını büyük kitlelere duyurmayı başaran isim, evinde çekildiği mini etekli pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Ünlü oyuncu, büyüttüğü çiçeklerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sangu'nun pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"YÜZÜNÜZ LENS Mİ?"

Bir takipçisinin ise Sangu'ya esprili bir dille "Yüzünüz lens mi?" diye sorması dikkat çekti.

İşte Elçin Sangu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...





