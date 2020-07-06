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Kiralık otomobilde alkollü içecek satan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde kiraladığı otomobilin bagajında alkollü içecek satışı yapan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir otomobil içerisinde alkollü içecek satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde kiraladığı otomobilin bagajında alkollü içecek satışı yapan bir şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir otomobil içerisinde alkollü içecek satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu bir Tekel bayiine ait olan pos cihazı ve kiralık araçla alkollü içecek satışı yapan B.E. yakalandı. Kiralık olduğu belirlenen otomobilde bulunan alkol şişelerine ve araç çevresine atılmış halde bulunan 9 adet slip kâğıda el konularak, şüpheli B.E. hakkında 4733 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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