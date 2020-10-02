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Kiralık taşınmazlardan yatırıma yeni kaynak

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 10:05 | Son Güncelleme

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 61 parça taşınmaz açık artırma ihaleyle kiraya verildi.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait 61 parça taşınmaz açık artırma ihaleyle kiraya verildi. Talas Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak kiralamadan 352 bin 120 TL gelir elde edildi.
Belediye Meclis Salonu’nda encümen huzurunda gerçekleştirilen ihale ile çeşitli mevkilerde yer alan 16 dükkan, 9 büfe, 2 kıraathane, 1 fırın ve 1 çay bahçesi açık teklif yöntemiyle kiraya çıkarıldı. Ayrıca Talas’ın kırsal 7 mahallesindeki 32 adet tarla da ihale ile kiraya verilen taşınmazlar arasında yer aldı.
Yapılan ihalelerden toplam 352 bin 120 TL gelir elde edilirken, bu gelir Talas’ta vatandaşa hizmetlerde ve yatırımlarda kaynak olarak kullanılacak.

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