Kiraz Festivali’nin tarihi belli oldu: 8 milyon bütçe ayrıldı

SToplantıda gündem maddeleri ve gündem harici maddeler ile Nisan ayı meclis toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları ve parti gruplarından gelen önergeler görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Kiraz Festivali’nin de tarihi belli olurken, festival için 8 milyon bütçe ayrıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar başkanlığında toplanan Süleymanpaşa Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.

BAŞARILI GÜREŞÇİYE BELEDİYEDEN ÖDÜL

Toplantıyı açılış konuşması ile başlatan Başkan Volkan Nallar, gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; 27-28 Nisan tarihleri arasında Konya’da yapılan Türkiye Duran Koçak 23 Yaş altı Kadınlar Güreş Şampiyonası’nda 53 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak Gümüş Madalya kazanan Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Betül Günay’ı meclis üyelerinin huzuruna davet ederek kutladı. Nallar, başarılı sporcuya Süleymanpaşa Belediyesi adına 7 bin 500 TL ödül takdim etti.

GÜNDEM MADDELERİ VE KOMİSYON RAPORLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda; daha önceden kamuoyuna ilan edilen meclis gündem maddeleri, gündem maddelerinin ilanından sonra müdürlüklerden gelen gündem harici maddeler, Süleymanpaşa Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında ihtisas komisyonlarına havale edilen maddelerle ilgili komisyon raporları ve parti grupları tarafından verilen önergeler sırasıyla görüşülerek karara bağlandı.

"İNŞALLAH HİÇBİR MÜLKÜMÜZÜ SATMAK ZORUNDA KALMAYIZ"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, meclis üyelerinin oyları ile 2024 yılı için belediye adına borçlanma, borçlara karşılık gayrimenkul devri gibi yetkileri devraldı. İlgili maddelerin görüşülmesi sırasında açıklamada bulunan Başkan Volkan Nallar, "Yeni yönetim olarak ciddi bir borç yükü ile karşı karşıyayız. İnşallah 5 yıl boyunca borçlarımız dolayısıyla herhangi bir mülkümüzü takas etmek ya da satmak zorunda kalmayız. Şu anda bu yetkileri siz değerli meclis üyelerimizden istiyorum ancak eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsak her bir gayrimenkulle ilgili tek tek meclisimizin onayına başvuracağımın sözünü buradan veriyorum. Bir mülk satışı ya da takası söz konusu olursa tüm meclis üyelerimiz bundan haberdar olacaktır" diye konuştu.

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA HEYETİ SEÇİMİ YAPILDI

Meclis toplantısında Süleymanpaşa Çiftçi Malları Koruma Heyeti seçimi kapalı oylama ile gerçekleştirilirken, heyete 5 asil ve 5 yedek üye seçildi .

ÜÇ YENİ MÜDÜRLÜK KURULDU

Daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde hizmet vermek üzere yeni müdürlüklerin oluşturulması konusunda ilgili maddeler meclis üyeleri tarafından değerlendirildi. Buna göre; Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Park ve Bahçeler Birimi olarak hizmet veren birimin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak hizmete devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğünün de kurulmasına Süleymanpaşa Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

58. KİRAZ FESTİVALİ’NİN BÜTÇESİ VE TARİHİ BELLİ OLDU

Toplantıda ayrıca 58. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali’nin 13-16 Haziran tarihleri arasında yapılması da görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Festivalin 8 milyon TL’lik bir bütçe ile gerçekleştirilmesi, bu bütçeye bağış yoluyla yapılacak desteklerin kabul edilmesi de kararlaştırıldı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 4 HAZİRAN’DA

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Nisan ayında komisyonlara havale edilen maddelerin komisyon raporları görüşüldü. Gündem maddeleri ve komisyon raporlarının görüşülmesinin ardından Süleymanpaşa Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Toplantısı sona erdi. Haziran ayı Meclis toplantısı 4 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.





