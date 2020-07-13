Kırdığınız yumurtada kan lekesi varsa dikkat! %1 oranında...

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı olan yumurta özellikle kahvaltıda tüketilir. Yüksek besin içeriği ve tok tutma özelliği nedeniyle sporcuların ve diyet yapanların vazgeçilmez besinlerinden biridir. Fakat tam kahvaltı hazırlayacağınız sırada yumurtayı kırdıktan sonra içinde kan lekesini görmek sizi endişelendirebilir.

YUMURTADA NEDEN KAN LEKESİ OLUR?

Uzmanlara göre bu kan lekesi tavuğun karaciğerinden veya yumurtalığından gelen kan pıhtısıdır. Yumurta sarısı oluşurken tavukta yaşanan bir kılcal damar sorunu bu lekeye sebep olabilir. Kan lekesi kümeste büyüyen tavukların beslenme şekilleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Kırmızı kan lekesi yumurtada sadece %1 oranında görülür.

KAN LEKESİ NEREDE GÖRÜLÜR?

Kan lekesi yumurta beyazı ve sarısında görülür. Ayrıca, birçok vitamin ve kolin içeren yumurta kabuğunda da bulunabilir.

KAN LEKESİ OLAN YUMURTA BAYAT MI TAZE Mİ?

Kan lekesinin yumurtanın taze yada bayat olmasıyla ilgisi yoktur. Kan lekesi görülen yumurtanın bayat olduğu gibi bir görüş var. Bu doğru değil. Eğer yumurtanın bayat olduğunu düşünüyorsanız bilinen tazelik testlerini yapabilirsiniz.