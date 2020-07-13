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Kırdığınız yumurtada kan lekesi varsa dikkat! %1 oranında...

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Yumurta, kahvaltıların vazgeçilmezi olan bir protein deposu. Ama yumurtayı tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Bozuk ve bayat yumurtalardan kaçınmak önemli. Yumurta üzerindeki lekelere de dikkat etmek lazım. Mesela bazen kırılan yumurtanın sarısında bir kan lekesi görürüz. Peki, yumurtada kan neden olur? Bu lekelerden yumurtanın bayat ya da taze olduğu anlaşılır mı? Yenilmesi durumunda zararlı mı, yoksa yararlı mı?

Kırdığınız yumurtada kan lekesi varsa dikkat! %1 oranında...

Sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı olan yumurta özellikle kahvaltıda tüketilir. Yüksek besin içeriği ve tok tutma özelliği nedeniyle sporcuların ve diyet yapanların vazgeçilmez besinlerinden biridir. Fakat tam kahvaltı hazırlayacağınız sırada yumurtayı kırdıktan sonra içinde kan lekesini görmek sizi endişelendirebilir.

YUMURTADA NEDEN KAN LEKESİ OLUR?

Uzmanlara göre bu kan lekesi tavuğun karaciğerinden veya yumurtalığından gelen kan pıhtısıdır. Yumurta sarısı oluşurken tavukta yaşanan bir kılcal damar sorunu bu lekeye sebep olabilir. Kan lekesi kümeste büyüyen tavukların beslenme şekilleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Kırmızı kan lekesi yumurtada sadece %1 oranında görülür.

KAN LEKESİ NEREDE GÖRÜLÜR?

Kan lekesi yumurta beyazı ve sarısında görülür. Ayrıca, birçok vitamin ve kolin içeren yumurta kabuğunda da bulunabilir.

KAN LEKESİ OLAN YUMURTA BAYAT MI TAZE Mİ?

Kan lekesinin yumurtanın taze yada bayat olmasıyla ilgisi yoktur. Kan lekesi görülen yumurtanın bayat olduğu gibi bir görüş var. Bu doğru değil. Eğer yumurtanın bayat olduğunu düşünüyorsanız bilinen tazelik testlerini yapabilirsiniz.

PEKİ, LEKELİ YUMURTA YENİR Mİ?

Yumurtada kan lekesinin bulunması kümesin hastalıklı olduğu anlamına gelmez. Eğer yumurta bayat değilse, kötü ve ağır bir koku yoksa, yenilmesinde de hiçbir zarar yoktur. USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) gibi düzenleyici kurumlar, bu yumurtayı tüketmenin güvenli olduğu konusunda hemfikirdir. USDA, kan lekesi bulunan yumurtanın düzgün pişirildiği sürece yenmesinin güvenli olduğunu söyler.

Lekeyi gördüğünüzde iştahınızı kaybetmiyorsanız yumurtayı dilediğiniz gibi pişirebilirsiniz. Fakat gördüğünüz zaman rahatsız oluyorsanız, bu lekeyi yumurtadan alıp tüketebilirsiniz.
Burada önemli olan yumurtayı iyi pişirmek. Çünkü tam pişmemiş yani çiğ veya az pişmiş yumurta tüketmek, yumurta üzerinde kan lekesi olmasa da, zararlıdır. Bu tüketim şekli özellikle salmonelloz (ishal, ateş ve karın kramplarına neden olabilecek Salmonella bakteri enfeksiyonu) riskini arttırır.

PİYASADA Kİ YUMURTALARDA NEDEN YOKTUR?

Endüstriyel yumurtalarda kan lekesinin çok daha nadir bulunmasının sebebi:

Piyasaya sürmeden önce yumurtaların özel olarak taranması,
Sorunlu yumurtaların ayrılmasıdır.
Bazen bu taramalar sonucu gözden kaçan yumurtalar sebebiyle bu endüstriyel yumurtalarda da kan lekesi görülebilir.

Kısaca; kan lekesi bulunan yumurtalarla karşılaşmak normal olsa da nadirdir. Bu yumurtaların yenmesinde de hiçbir sakınca yoktur. Bu yumurtaları içiniz rahat bir şekilde tüketebilirsiniz.

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