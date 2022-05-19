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Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız’ın yeni dizisi belli oldu!

19.05.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız ekrana dönüyor. Gökçe Akyıldız yeni dizi için anlaşma yaptı. Gökçe Akyıldız TRT'de yayınlanacak Civan Mert dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız’ın yeni dizisi belli oldu!

Geçmişte Kırgın Çiçekler dizisiyle yıldızı parlayan genç yıldızlar arasında yer alan Gökçe Akyıldız geçen yıl sürpriz yapıp El Kızı dizisinde seyirciyle buluşmuştu. Başarılı oyuncu bir süredir yeni görüşmeler yapıyordu.

Yeni dizisi merak konusu olan Akyıldız, Sev Yapım’ın “Civan Mert” dizisiyle el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT’de yayınlanacak projenin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.

Senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya’nın kaleme aldığı dizide Akyıldız, Sevda Erginci’nin başrol oynadığı projenin ikinci ana kadın karakteri oldu.

Böylece Akyıldız, Sevda Erginci’yle “El Kızı”nın ardından ikinci kez buluşmuş olacak.

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Gökçe Akyıldız
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