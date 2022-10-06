Kırgız halk ozanı Sultanbekov 8 asırlık Sultanhanı Kervansarayı'nda konser verdi

KAYSERİ (AA) - Kırgız halk ozanı Arslanbek Sultanbekov, Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Sultanhanı Kervansarayı'nda konser verdi.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde 8 asırlık Sultanhanı Kervansarayı'nda turizm tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Gökmen Çiçek, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'nin hak ettiği yere gelmesi için Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaşlarla ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Bugün de Kayseri'nin önemli değerlerinden Sultanhanı Kervansarayı'nda konser etkinliği düzenlediklerini aktaran Çiçek, "Bu konsere katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür etkinliklerimiz devam edecek." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Sultanbekov sahne aldı.

Konserde Orta Asya Türk müzik kültürünü yansıtan eserleri seslendiren Sultanbekov'un söylediği eserleri katılımcılar ilgiyle dinledi.

Bölgedeki kooperatiflerin yöresel ürünlerini sergileyip satış yaptığı etkinlikte, Bünyan Belediyesince üretilen aspir yağının tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da katıldı.

