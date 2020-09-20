Kırgız Türkleri çivi kullanmadan yaptıkları "otağ"ları yurt dışına gönderiyor

NECMETTİN KARACA - Van'ın Muradiye ilçesinde kurdukları Ata Yurdu'nda yerli ve yabancı turistlere Türk kültürünü ve geleneklerini tanıtan Kırgız Türkleri, burada çivi kullanmadan ürettikleri "otağ"ları (büyük ve süslü çadır) aldıkları siparişe göre yurt içi ve dışına gönderiyor.

Zorlu doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türkleri, Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir köyünde kültürlerini yaşatıyor.

Kendilerine özgü yaşamları, çadırları ve atlarıyla fotoğraf sanatçılarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken Kırgızlar, bu kültürlerini tanıtmak amacıyla Muradiye Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle Van Gölü kıyısında Ata Yurdu'nu kurdu.

Buraya gelen misafirleri kendi kültürüyle ağırlayan ve yöresel yemeklerinden ikram eden Kırgız Türkleri, asırlardır barınmada kullandıkları "otağ"ların da üretimini yaparak yurt dışına göndermeye başladı.