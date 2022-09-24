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"Kırık Kanat" tedavi edildiği üniversiteyi terk etmedi

24.09.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salınmasına rağmen bölgeden ayrılmayan kargayı üniversite çalışanları ile öğrenciler besliyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaralı bulunduktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilen karga, iyileştikten sonra doğaya salınmasına rağmen bölgeden ayrılmadı.

Yaklaşık 3 ay önce vatandaşlarca kanadı kırık olarak bulunan karga, OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Burada bir ay süresince uygulanan tedaviyle iyileştirilen ve "Kırık Kanat" ismi verilen karga, daha sonra doğaya salındı. Tedavisinin tamamlanmasına rağmen OMÜ Veteriner Fakültesi Hastanesi ile yanında bulanan Ziraat Fakültesi çevresini mesken tutan karga, her gün sabah saatlerinde bölgeye geliyor.

Kırık Kanat, çalışanlar ve öğrenciler tarafından mısır, ekmek, fındık ceviz, simit gibi yiyecekler verilerek besleniyor.

OMÜ Ziraat Fakültesinde çalışan Muhammet Agce, AA muhabirine, Kırık Kanat'ı her sabah beslediğini söyledi.

Karganın tahminen 7 aylık olduğunu belirten Agce, "Tedavisinin ardından doğaya salındı ama gitmedi. Burada kaldı. Biz de ellerimizle besliyoruz. En büyük keyfi ise ayakkabıların bağcıklarıyla oynamak. Yanımıza gelir gelmez ayakkabı bağcıklarımızı çözmeye başlıyor." dedi.

Agce, öğrencilerin ve çalışanların çok sevdiği Kırık Kanat'ın maskotları haline geldiğini dile getirdi.

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