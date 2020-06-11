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Kırıkhan’da çekirge yoğunluğu

HATAY HABERLERİ  | 11.06.2020 10:13 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Fenk Mahallesinde son günlerde çekirge yoğunluğu yaşanıyor.Kırıkhan’a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor.

Kırıkhan’da çekirge yoğunluğu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Fenk Mahallesinde son günlerde çekirge yoğunluğu yaşanıyor.
Kırıkhan’a 30 kilometre uzaklıktaki Fenk Mahallesi sakinleri artan çekirgeler yüzünden zor günler yaşıyor. Mahalleliler çekirgelerin özellikle ekili alanlara, ağaçlara ve yetiştirdikleri sebze fidelerine zarar vermesinden korkuyor.
Yetkililerin ilaçlama yapmasını isteyen köylüler, çekirgelerin evlerinin içlerine kadar girdiğini ve ilk kez bu yoğunlukta çekirge ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.
Köy sakinlerinden Mehmet Çalışkan, “30 yıldır bu köyde oturuyoruz 10 günden beri çekirge köyümüzü istila etti. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

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