YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Kırıkhan'da depremzedelerin bayramı geçici konutlarda karşılaması için çalışmalar sürüyor

Kırıkhan'da depremzedelerin bayramı geçici konutlarda karşılaması için çalışmalar sürüyor

06.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde inşası süren geçici barınma merkezinde, 504 konuttan Ramazan Bayramı öncesi tamamlanması planlanan 252'sine depremzede ailelerin yerleştirileceğini söyledi.

Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin merkezi Kahramanmaraş olsa da en büyük yıkımın Hatay'da görüldüğünü ifade etti.

Hataylıların büyük kayıplar yaşadığına, düzenlerinin bozulduğuna işaret eden Yayman, "İnsanlarımızı geri getiremeyiz ama bundan sonra yeni bir Kırıkhan, yeni bir Hatay kurmak suretiyle şehrimizi ayağa kaldıracağız." diye konuştu.

Yayman, kentte atılan her temelin, yapılan her bir konteynerin, başlayan her bir inşaatın umutları büyüttüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın sözü bizim için çok çok önemli. 'Bir yıl içinde bu konutları vereceğiz' demesi bizim de geleceğe dair umudumuzu arttıran gelişmeler. Burada bir taraftan konteynerlerin kurulması, bir taraftan kalıcı konutların oluşturulması, diğer taraftan yeni kurulacak şehrin temellerinin atılması devam ediyor. Kırıkhan ilçemizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından geçici barınma merkezi yapılıyor. Bayramdan önce insanlar yerleşecekler. Burada toplam 504 konut var. Bayramdan önce yaklaşık 252'sine depremzedeleri yerleştirmiş olacağız. Adı geçici ama aslında bu evler konteynere göre daha kalıcı, daha bir ev psikolojisini verebilecek yerler. Tuğladan yapılan bu evler küçük, butik bir daire gibi. Bunları yapmaya devam edeceğiz."

Yayman, şehrin birçok noktasında da konteynerler yapıldığını anlatarak, depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hataylıların büyük acılar yaşadığına dikkati çeken Yayman, "Acılarımızı başkalarının acılarını paylaşmak suretiyle unutmaya çalışıyoruz. İyilik yapmanın insanı iyileştiren bir tarafı var. Biz de çalışmaya, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmeye, acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR AY İÇİNDE TÜM ÇADIRLARI KALDIRACAĞIZ"

Yayman, Ramazan Bayramı'ndan önce çadırlardaki depremzedelerin önemli bir kısmını konteynerlere yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.

"Önümüzdeki bir ay içinde inşallah tüm çadırları kaldıracağız ve vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bir taraftan altyapı çalışmaları öbür taraftan konteyner imalatı eş zamanlı devam ediyor. En büyük sorun konteyner imalatında. Konteynerlerin imalatında gecikmeler yaşandığı için vatandaşlarımızın hızlı bir biçimde naklini maalesef yapamıyoruz. Ama önümüzdeki günlerde artık konteynerler de daha hızlı bir biçimde imal edilecek ve vatandaşlarımızı en azından içinde elektriği, suyu olan, bir ev havası veren konteynerlere yerleştireceğiz." ifadelerini kullanan Yayman, bir yıl içinde de Kırıkhan'da, Antakya'da evleri de tamamlamış olacaklarını kaydetti.

Antakya'nın, Hatay'ın bölge için önemine değinen Yayman, bu şehri yeniden ayağa kaldırarak, eski ihtişamlı, güzel günlerine beraberce kavuşturacaklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu:
Yunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyorYunan yüzücüler Dünya Şampiyonası öncesi Erzurum'da güç depoluyor
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyedeSamsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kırıkhan

Hatay Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:43
İkindi
16:18
Akşam
19:08
Yatsı
20:24

Hatay Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Altınbaşak eczanesi
Altinozu
Çolakoglu eczanesi
Antakya-defne
Aydın eczanesi
Antakya-defne
Çınar eczanesi
Antakya-defne
Sema eczanesi
Antakya-defne
Yesılpınar eczanesi
Antakya-defne
Neşem eczanesi
Antakya-defne
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.