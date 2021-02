Kırıkkale BA, Teknik Direktör Ali Beykoz ile anlaştı

Misli.com 3. Lig ekibi Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Teknik Direktör Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Sezona Teknik Direktör Hasan Basri Kara ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Erman Güraçar ile anlaşan Kırıkkale Büyük Anadoluspor, aynı sezon içinde üçüncü kez teknik adam değişikliğine giderek Ali Beykoz ile sözleşme imzaladı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Ali Beykoz, kırmızı-lacivertli kulübe isteyerek ve arzu ederek geldiğini söyledi.

"İsteyerek geldim"

Beykoz, "Öncelikle her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Tabi ki bu değişiklikler sezon başında olunca daha iyi oluyor. Sezon içerisinde bazı neticelerin kötü olması hoca değişikliklerine neden oluyor. Maalesef ülkemizde de hemen hemen her dönem 4-5 kez hoca değişikliği oluyor. Ben de aynı şekilde sezon başı İskenderunspor’un hocasıydım şimdi Kırıkkalespor’un hocası oldum. Kırıkkale Büyük Anadoluspor da şu an üçüncü hocayla çalışmış oluyor ama gerçek olan bir şey söylemek istiyorum buraya çok isteyerek, arzu ederek geldim" dedi.