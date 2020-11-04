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Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 04.11.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Kırıkkale merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kayıtları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.C.T, M.Y, E.Y, V.B, A.A, M.O. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kaydı bulunan 7 zanlı, 29 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale merkezli İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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