Kırıkkale’de 20.00’da işyerleri kapandı: Salgın Denetim Uzmanları tek tek kontrol etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler ve internet kafeler saat 20.00 itibariyle kapatıldı. Kırıkkale’de İl Salgın Denetim Uzmanları, uygulamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren işletmelerde denetim yaptı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında birbiri sıra yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu noktada, getirilen yeni tedbirler kamuoyuna duyuruldu. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge ile kafe, pastane, lokanta ve restoran gibi yeme-içme yerlerinin yeni çalışma saatleri duyuruldu ve paket servis dönemi başladı.

Kırıkkale Valiliği İl Salgın Denetim Uzmanları tarafından kısıtlamanın başladığı saat 20.00’yi gösterdiğinde kentteki işletmeler denetlendi ve işletme sahiplerine de kurallarla ilgili bilgiler verildi. İş yerlerinde masa ve sandalyelerini toplayan işletme sahipleri, paket servis uygulaması için de hazırlıklarını yaptı. Denetimler boyunca kent genelinde kısıtlamalara uyulduğu gözlendi.

"Allah herkese yardımcı olsun"

Alınan karara saygı duyduklarını belirten kafe işletmecisi Metin Karakuş, “Bu sektörde birçok insan mağdur olacak. Her mekânda 10-15 tane insan çalışıyor. Müesseselerin kendine göre elektriği, suyu, doğalgazı ve kiraları var. Allah herkese yardımcı olsun. Arkadaşlar görevlerini yaptı. Bize her gün ikazda bulunuyorlar. Kendilerine gösterdikleri iyi niyet için teşekkür ediyorum” dedi.