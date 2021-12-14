Kırıkkale'de "Akıllı kavşak" uygulaması çevre kirliliğini azaltıp yakıt tasarrufu sağlıyor

​​​​​​​​​​​​​​ MUHAMMET FATİH GÖKMEN - ASELSAN ve Kırıkkale Belediyesince kentte hayata geçirilen "akıllı kavşak" uygulaması, yılda 4 milyon 200 bin gram karbon salınımını engelliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve ilk olarak Kırıkkale'de 17 kavşakta uygulanmaya başlanan sistem, yeni teknolojiler ve yapay zekayla çalışarak trafik ışıklarının süresini yoğunluğa göre anlık belirliyor.

Uygulama ile karbon salınımının azaltılmasının yanı sıra, ciddi anlamda zaman ve yakıt tasarrufu sağlanarak sürücülerin trafikte daha az süre geçirmeleri amaçlanıyor.

- "Yaklaşık 1 milyon 700 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor"

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AA muhabirine, ocak ayında kentte "akıllı kavşak" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu sayede sistemin kurulduğu kavşaklarda yoğunluğa göre araçlara geçiş hakkı verildiğini anlatan Saygılı, şöyle konuştu:

"Projenin özellikle zaman açısından çok ciddi avantajı var. Trafikte geçen süre yüzde 29 azalıyor. Trafikte kısa süre, ekstra avantajlar da sağlıyor. Bunlardan biri de yakıt tasarrufu. Bir yılda yaklaşık 1 milyon 700 litre yakıt tasarrufu sağlanıyor. Bunun yaklaşık bedeli 20 milyon lira civarında. Uygulamayla zaman ve yakıt tasarrufunun yanında en önemli konu ise karbon salınımı. Emisyonla ilgili ciddi bir çevre kirliliği önleniyor. Bir yıl içerisinde yapmış olduğumuz simülasyonlarda 4 milyon 200 bin gram karbon salınımı önleniyor. Bu da çevreye ciddi katkı sağlıyor."

- "Sistemin uygulandığı ilk şehir Kırıkkale"

Uygulamanın ASELSAN tarafında yerli ve milli olarak geliştirildiğine dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"ASELSAN'ın projesinin Türkiye'de uygulandığı ilk il Kırıkkale. Vatandaşlardan güzel geri dönüşler oldu. Mesela, siz kırmızı ışıkta bekliyorsunuz ve klasik yöntemle çalışan kırmızı ışıkta süreniz 60 saniye. Siz 60 saniye beklerken karşı tarafa yeşil yanıyor ama araç yok. Boşu boşuna beklemiş, yakıt tüketmiş ve daha çok karbon salınımı yapmış oluyorsunuz. Bu uygulamada kameraların kaydettiği yoğunluğa göre yapay zeka, kırmızı ve yeşil ışığın hangi kavşakta hangi yöne ne zaman yanacağını belirliyor. Yapay zeka araçların yoğun olduğu kısımları tespit ederek o tarafa yol veriyor. Vatandaşlarımız bu anlamda memnuniyetlerini her ortamda dile getiriyor."

