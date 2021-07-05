Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.
İddiaya göre, Yukarışıh köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden köy muhtarı İ.T. ile köylülerden M.U. arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra olayı öğrenerek M.U'nun evine giden muhtarın çocukları M.T. (14) ile Y.T. de (20) kavgaya dahil oldu. M.U'nun pompalı tüfekle ateş ettiği M.T. ve Y.T. yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bacağından yaralanan Y.T. ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz