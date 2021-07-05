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Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

05.07.2021 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir çocuk öldü, ağabeyi yaralandı

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı.

İddiaya göre, Yukarışıh köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden köy muhtarı İ.T. ile köylülerden M.U. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra olayı öğrenerek M.U'nun evine giden muhtarın çocukları M.T. (14) ile Y.T. de (20) kavgaya dahil oldu. M.U'nun pompalı tüfekle ateş ettiği M.T. ve Y.T. yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Karakeçili Devlet Hastanesine kaldırılan M.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bacağından yaralanan Y.T. ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.U. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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